Es geht um zehn Euro Schulden und Beleidigungen

Münster/Lüdinghausen

Am ersten Prozesstag beim Landgericht Münster am Freitag räumte ein 24-jähriger Lüdinghauser die Messerattacke auf einen Mann am 26. Januar ein. Auslöser für die Tat seien Schulden in Höhe von zehn Euro sowie schwere Beleidigungen durch das spätere Opfer gewesen, ließ der Angeklagte durch seine Verteidigerin erklären.

Von Eva-Maria Landmesser