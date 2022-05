Es grünt so grün, wenn...

Seppenrade

Damit auf den Anpfiff nicht direkt (wieder) ein Spielabbruch folgt, haben die Verantwortlichen der Stadt Lüdinghausen nun eine Wasserleitung bis zum Bolzplatz an der Seilerstraße in Seppenrade legen lassen. So soll die Bewässerung des – inzwischen teilweise braunen – Rasens sichergestellt werden.

Von Annika Wienhöter