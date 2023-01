Es ist die reine Neugier

Drei Jahrzehnte hat Anneliese Dömer geb. Philipp geforscht und ist den Ursprüngen ihrer Familie auf den Grund gegangen – aus reiner Neugier, wie sie sagt. So stammen die Philipps ursprünglich aus dem ostpreußischen Königsberg. Von dort kam einer ihrer Ahnen mit den napoleonischen Truppen ins Münsterland. Später ließ er sich in Nordkirchen nieder und war dort Polizeidiener.

Das Ergebnis von 30 Jahren akribischen Suchens und Forschens kann sich eindrucksvoll sehen lassen. Rund 1,6 mal einen Meter misst die Sippschaftstafel in Form eines Stammbaums, die im Hause Dömer am Hüwel an der Wand des Wohnzimmers prangt. In diversen (Militär-)Archiven und Kirchenbüchern – auch digital – hat Anneliese Dömer, geb. Philipp, ihre Familiengeschichte aufgearbeitet.