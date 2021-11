Es ist ein riskantes Experiment

Trüffel aus dem Münsterland – Landwirt Burkhard Kleffmann startet ein nach eigener Aussage „riskantes Experiment“. 4000 Hasel-, Eichen- und Buchen-Setzlinge hat er jetzt gemeinsam mit Freunden und Familie ausgebracht. In einigen Jahren sollen die begehrten Pilze geerntet werden.

In der Bauerschaft Westrup sollen eines Tages mal Trüffel geerntet werden.

Dass gute Dinge bisweilen ihre Zeit brauchen, weiß auch der Volksmund. Doch auf eine begehrte Delikatesse trifft das in besonderem Maße zu: Trüffel. Am Samstagvormittag war Burkhard Kleffmann gemeinsam mit Freunden und Familie in der Bauerschaft Westrup sorgfältig dabei, die Grundlagen für einen ergiebigen Trüffelertrag zu schaffen.