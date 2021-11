Die Bewohner der indonesischen Insel Lembata kommen einfach nicht zur Ruhe, erst im vergangenen Jahr wurden rund 28.000 Menschen wegen des Ausbruchs des Vulkans Lewotolok aus ihren Dörfern vertrieben. Aufgrund der enormen Zerstörung wohnten sie in Zelten und Notunterkünften. Dann folgte im April dieses Jahres ein tropischer Sturm mit heftigen Regenfällen, die auf der Insel Lembata eine Schlamm-Lawine verursachten.

„Matsch und Geröllmassen schoben sich vom Vulkan aus in die Dörfer hinunter und zerstörten dort die Holzhäuser“, bringt es Pfarrer Zakarias Sago aus dem Seelsorgeteam St. Laurentius auf den Punkt. Der Indonesier ist auf der Insel Lembata geboren, aber lebt mittlerweile seit 24 Jahren in Deutschland. Dennoch hat er viele Verwandte auf der Insel mit denen er seit der Corona-Pandemie nur noch über Whatsapp in Verbindung steht.

„Ich bekomme dort viele Bilder und auch das Leid der Menschen direkt mitgeteilt“, sagt Sago und will daher wieder eine Spendenaktion für die von den Katastrophen betroffenen Indonesier ins Leben rufen.

Mut zusprechen nur per Telefon möglich

Jetzt beginne auch noch die Regenzeit, dabei seien viele Straßen noch immer nicht passierbar, Häuser nicht wiederaufgebaut und die Bewohner hausten noch immer in notdürftig errichteten Zelten. „Es ist einfach furchtbar“, sagt Sago, der bei dem Vulkanausbruch im vergangenen Jahr seinen Vater verloren hat. „Er ist bei der Flucht vor dem Unglück gestorben und ich konnte aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht persönlich Abschied nehmen oder sein Grab besuchen, weil die Einreise für Deutsche nach Indonesien derzeit noch nicht möglich ist“, sagt Zakarias Sago, der seit einigen Jahren nur noch die deutsche Staatsangehörigkeit hat, sodass er den Menschen vor Ort in der Pandemie nur telefonisch Mut zusprechen kann.

Menschen fehlt es am Nötigsten

Doch damit sei es eben nicht getan, weil das Elend so groß sei und es den Menschen wirklich am Nötigsten fehle. In der Corona-Zeit sei es besonders schwer für die Helfer vor Ort, denn viel Hilfe komme nicht in den entlegenen Dörfern an, weil die finanziellen Mittel einfach nicht vorhanden seien. Daher möchte sich Sago nun noch einmal an die Bürger der Gemeinde wenden, die ihn auch bei seinen vergangen Spendenaktionen so tatkräftig unterstützt haben. „Ich spüre hier immer so viel Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung“, sagt Sago, der von dem Engagement für seine Landsleute immer völlig überwältigt ist.

Spenden für die von der Katastrophe betroffenen Menschen in Indonesien können auf das Konto der Kirchengemeinde St. Laurentius überwiesen werden Stichwort: Indonesienhilfe/Pfarrer Zakarias, IBAN: DE91 4006 9546 0000 3412 21, bei der Volksbank Senden