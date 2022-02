Laute voller Magie

Sollten Sie demnächst einem großen Mann in kompletter Tarnausrüstung in einem Wald begegnen, dann stehen Sie mit einiger Wahrscheinlichkeit ihm gegenüber: Andreas Hartwig, Naturfotograf mit einer Vorliebe für Eulen. Die ist kein Zufall. Sie ist ein Muss.

Dem Uhu-Pärchen hat er etliche seiner Nächte geopfert. Vier Monate lang verbrachte er einen großen Teil seiner Zeit im Wald. Meistens lag er auf einer Isomatte. Manchmal nutzte er seinen Bundeswehrrucksack als Sitzplatz, verborgen immer unter einem Tarnponcho, der unmerklich raschelte, wenn er sein Nachtsichtgerät gegen die Kamera im Tarnsack tauschte. Und dann entdeckte An­dreas Hartwig das Nest des Uhu-Pärchens. Wahrscheinlich können nur Naturfotografen nachvollziehen, was der 52-Jährige in diesem Moment ­empfand. Ungestümere Menschen als er hätten in diesem Moment „Tschakka“ geschrien und sich auf die Schenkel ­geklopft. Hartwig hat sich vermutlich in den Arm gekniffen, um nicht laut zu jubeln. Geschafft! Endlich am Ziel!!