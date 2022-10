Europa kann echt Spaß machen

Ein Praktikum im Ausland – für viele Studierende ist das ein Traum. 14 Schülerinnen und Schüler des Antonius-Gymnasiums in Lüdinghausen konnten nun schon zu Schulzeiten ausprobieren, wie es sich anfühlt, in einem anderen Land zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln. Vorweg: Sie sind begeistert.

Habe in Enschede eine gute Zeit verbracht und Peter Schildkamp (4.v.l., sitzend) jetzt ein umfassendes Feedback gegeben: Die Schüler Aimée Kernberg, Aileen Purschke, Nick Hansen sowie Till Schuppert (sitzend v.l.) und die Lehrerinnen Meike Klingauf (hinten l.) sowie Sabine Düstersiek (r.), die abwechselnd mit in Enschede waren. Alexander Kallenbach (hinten r.) hat das besondere Praktikum mitorganisiert und bildet mit den beiden Lehrerinnen das Erasmus-Team der Schule.

Peter Schildkamp hört Nick Hansen, Aileen Purschke, Till Schuppert und Aimée Kernberg interessiert zu. Immer wieder macht sich der Niederländer mit deutschen Wurzeln Notizen in einem dünnen Ringbuch. Zwei Wochen lang haben die vier Jugendlichen des St.-Antonius-Gymnasiums gemeinsam mit zehn weiteren Schülerinnen und Schülern der Europaschule in Enschede verbracht, dort in zwei Vierer-Einheiten und einer Sechsergruppe in Apartments gewohnt, Firmen besucht – und es genossen, wie sie im Oberstufenbüro des Gymnasiums erzählen.