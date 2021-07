Exhibitionist wiedererkannt

In Höhe des Lüdinghauser Marktplatzes ist am Mittwochabend ein dunkelhäutiger Mann von der Polizei kurzzeitig festgenommen worden. Eine 18-Jährige hazze ihn als den Mann wiedererkannt, der sich ihr am 21. Juli in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Einer 18-jährigen Lüdinghauserin hatte sich laut Polizei am 21. Juli ein dunkelhäutiger Mann in schamverletztender Weise gezeigt (WN berichteten). Am Mittwochabend erkannte die junge Frau ihn in der Stadt wieder. Die Polizei wurde alarmiert und er wurde von den herbeigerufenen Beamten im Bereich des Marktplatzes kontrolliert und mit zur Wache genommen. Gegen ihn, so erklärte Polizeisprecherin Britta Venker gegenüber den WN , laufe jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Exhibitionismus. Er befindet sich wieder auf freiem Fuß.

Im Zusammenhang mit der von vielen Menschen beobachteten kurzzeitigen Festsetzung des Mannes kursierten vor allem in den sozialen Medien „etliche falsche und unwahre Behauptungen“, sagte Venker. Es habe zwar innerhalb weniger Tage einen zweiten Fall von Exhibitionismus am Dortmund-Ems-Kanal gegeben. Dort sei die Täterbeschreibung allerdings eine gänzlich andere: ein deutsch aussehender Mann mit Fahrrad. „Es handelt sich also definitiv um zwei verschiedene Personen“, so die Polizeisprecherin. Sie warnte zudem ausdrücklich davor, „Menschen an den Pranger zu stellen“.

Ausdrücklich betonte Venker: „Derzeit kann der Mann mit keinen weiteren Fällen von Exhibitionismus in Lüdinghausen zusammengebracht werden.“ Dabei verwies sie auf Vorkommnisse aus dem vergangenen Jahr im Bereich des Dortmund-Ems-Kanals. Damals war die Person von Zeugen als „ein Mann mit Rastalocken“ beschrieben worden. Auch dabei handele es sich um einen anderen Menschen, so die Polizeisprecherin.