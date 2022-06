Exzellenz mit Urkunden belohnt

Alle fünf „MINT-EC-Zertifikate“ des Abiturjahrgangs am St.Antonius-Gymnasiums sind an Schülerinnen verliehen worden. Das Engagement und die exzellenten Ergebnisse haben die jungen Frauen auch in ihren weiteren Plänen geprägt.

Naturwissenschaften als Männerdomäne gehören schon lange der Vergangenheit an. Eindrücklich unter Beweis stellte das der aktuelle Abiturjahrgang des St.-Antonius-Gymnasiums, dessen fünf „MINT-EC-Zertifikate“ allesamt an Schülerinnen gegangen waren. Gemeinsam mit dem MINT-Beauftragten Robert Cröpelin blickten vier der geehrten Abiturientinnen jetzt auf ihre Zeit am Anton zurück. Nicht fehlen durfte dabei der Blick in die Zukunft, der klar machte: Das Engagement und die exzellenten Ergebnisse haben die Schülerinnen auch in ihren weiteren Plänen geprägt.