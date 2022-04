Fahrrad ermöglicht individuelle Mobilität

„Lüdinghausen mobil“ heißt es am Samstag (23. April) auf der Wilhelmstraße. An Info- und Aktionsständen können die Gäste Interessantes und Nützliches über die Vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Fahrrads erfahren.

Als Highlight präsentiert Lüdinghausen Marketing am Samstag diese mobile Fahrradwaschanlage.

Unter dem Motto „Lüdinghausen mobil“ dreht sich am Samstag (23. April) zwischen 10 und 15 Uhr alles rund um die Themen Fahrradfahren und Mobilität. Im Rahmen des „Lüdinghauser Frühlings“ werden auf der Wilhelmstraße verschiedene Info- und Aktionsstände aufgebaut.

Als besonderes Highlight präsentiert Lüdinghausen Marketing eine mobile Fahrradwaschanlage. Hier können die Besucher ihr Rad gegen eine Spende reinigen lassen. Der Erlös der Aktion ist für einen guten Zweck.

Die Mitglieder des ADFC Lüdinghausen informieren an ihrem Stand über Radfahren in Lüdinghausen und Verkehrssicherheit auf dem Rad. Die Mobilitätsbeauftragte der Stadt Lüdinghausen, Vanessa Hullermann, hat ebenfalls allerlei Infos mit im Gepäck. Die Lasten-E-Bikes von Lüdinghausen Marketing und der Stadt können begutachtet und ausprobiert werden, heißt es in einer Pressenotiz.

Glücksrad mit attraktiven Preisen

Die RVM ist mit ihrem Infomobil vor Ort. Außerdem fährt das kleine rote Feuerwehrauto des Naturparks Hohe Mark vor, hier gibt´s Infos über Freizeitangebote, Radtouren und vieles mehr. Überdies vor Ort: ein Glücksrad, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gib, sowie der Verein „Bürger für Bürger“, der sein Rikscha-Projekt vorstellt. Über nachhaltige Energie informiert unter anderem die neu gegründete Bürgerenergiegenossenschaft.

In Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Lüdinghausen präsentiert ein Händler Dreiräder für Erwachsene, die in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr ermöglichen können. Hierfür stehen verschiedene Modelle zur Verfügung, die an dem Tag auf dem Schulhof der Ostwallgrundschule ausprobiert werden können.

Wer sich mit seinem Fahrrad vor toller Lüdinghauser Kulisse fotografieren lassen möchte, der ist bei der AGFS richtig. Die Besucher können sich in einem Foto-Funmodul vor einem Greenscreen fotografieren lassen, können dort noch ein paar Zeilen eingeben und dann eine fertige Postkarte mitnehmen.