Fahrradtour zum Biohof

Eine neue Reihe für junge Familien hat der Heimatverein Lüdinghausen unter dem Titel „Tour de Familie“ auf die Beine gestellt. Auftaktveranstaltung ist am Sonntag (22. Juni).

Unter dem Motto „Tour de Familie“ startet der Heimatverein Lüdinghausen am Sonntag (22. Mai) eine neue Veranstaltungsreihe – speziell konzipiert für junge Familien.

Um 14 Uhr beginnt eine Fahrradtour von „Piepers kleiner Hofladen“ an der Tüllinghofer Straße zum Bio-Schäfer Stefan Naber in das nahe gelegene Tetekum. Naber züchtet dort seit vielen Jahren Schafe – darunter auch geschützte Rassen, die vom Aussterben bedroht sind. Er werde die Besucher über den Hof führen und von von Besonderheiten der Bio-Landwirtschaft erzählen. Kleine Lämmer können laut des Heimatvereins „live bestaunt, erkuschelt und erlebt werden“. So sei die Veranstaltung besonders für Familien mit Kindern spannend.

Nach einem gemeinsamen Grillen und kühlen Getränken geht es am Kanal entlang zurück. Die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant. Mit je 30 Minuten pro Strecke können auch Kinder die Strecke problemlos bewältigen, glaubt der Heimatverein.

Frischer Wind

Zur neuen Veranstaltungsreihe sagt Klaus Muhle, zweiter Vorsitzender und Initiator: „Wir brauchten dringend mal frischen Wind und speziell dem jüngeren Semester möchten wir ein adäquates und attraktives Angebot machen, gemeinsam, mit Spaß und Bewegung, unser Lüdinghausen zu entdecken. In der Stadt und im nahen Umland gibt es so viele tolle Dinge zu erkunden. Das möchten wir unbedingt fördern.“ Besonders für neu zugezogene Familien bietet sich so eine ideale Gelegenheit um Kontakte zu knüpfen und die Umgebung besser kennenzulernen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, zur besseren Planung allerdings erwünscht, „vor allem mit Blick auf Speisen und Getränke “, sagt Muhle. Anmeldung unter Angabe von Namen und Teilnemerzahl an: klaus@muhle.biz.