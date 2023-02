Familien schwer erkrankter Kinder unterstützen

Familien von Kindern, die so schwer erkranken, dass sie wahrscheinlich nicht mehr lange leben, haben es sehr schwer. Ehrenamtliche des Hospizdienstes der Königskinder können dabei helfen, dass es den Kindern und Familien etwas besser geht. Nun sucht der Hospizdienst neue ehrenamtlich Engagierte.

Die Königskinder, ein ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche aus Münster sowie den umliegenden Kreisen, begleitet schwer erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien. Dabei erhält das sechsköpfige Team Unterstützung von vielen Ehrenamtlichen.

Nach den Sommerferien beginnt der nächste Kurs zur Ausbildung für die Familienbegleitung, dessen Vorbereitung mit einem Infoabend am 2. März (Donnerstag) um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Königskinder (Sankt-Mauritz-Freiheit 24) in Münster startet.

Ehrenamtliche Familienbegleiter unterstützen betroffene Familien wöchentlich für drei bis fünf Stunden ganz individuell in ihrem Alltag. Sie verbringen Zeit mit den Geschwistern, spielen mit ihnen, gehen mit dem erkrankten Kind spazieren, lesen etwas vor oder schenken den Eltern ein offenes Ohr.

Familienhelfer vermitteln Glück und Lebensfreude

Der Lüdinghauser Bernd Klapheck, Familienbegleiter im Kreis Coesfeld, schwärmt von seinem Ehrenamt: „Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Mein Einsatz für den Nächsten innerhalb unserer Gesellschaft – meine Tätigkeit als Familienhelfer bei den Königskindern – ist für mich erfüllend und bereitet mir immer sehr große Freude“, betont er und ergänzt: „Jede Woche erlebe ich, wie ich mit meiner Lebensfreude und etwas Zeit Glück, Zuversicht und Spaß bewirken kann. Diese Qualitätszeit mag ich nicht mehr missen.“

„ »Den Kurs fand ich sehr bewegend, weil es eine bunte Mischung von Menschen war, die aber trotz der Unterschiedlichkeiten eine tolle Gruppe gebildet haben.« “ Bernd Klapheck, ehrenamtlicher Familienbegleiter

Die Ehrenamtlichen werden stets durch die hauptamtlichen Koordinatoren unterstützt sowie durch den Kurs nach den Sommerferien auf die Arbeit vorbereitet. Dieser umfasst 104 Unterrichtsstunden und findet überwiegend donnerstagabends sowie teils freitags und samstags in Münster statt.

Kurs ist auch berufsbegleitend möglich

Dabei werden Themen wie kindliche und erwachsene Trauerprozesse, die Situation des erkrankten Kindes sowie der Geschwister, das System Familie, Kinderschutz, Kommunikation, Selbsterfahrung (eigene Trauerbiografie, Umgang mit der eigenen Sterblichkeit) und Spiritualität vermittelt. „Den Kurs fand ich sehr bewegend, weil es eine bunte Mischung von Menschen war, die aber trotz der Unterschiedlichkeiten eine tolle Gruppe gebildet haben“, sagt Bernd Klapheck.

Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist ein 40-stündiges Praktikum, in dem erste Erfahrungen in der Begleitung von schwer kranken Kindern und Jugendlichen gemacht werden können. Da das Praktikum berufsbegleitend absolviert werden kann, ist der Kurs auch für Berufstätige möglich, wobei entsprechende Erfahrungen als Praktikum anerkannt werden können.

Anmeldung und weitere Informationen unter 0251/39 77 86 14 oder info@kinderhospiz-koenigskinder.de.