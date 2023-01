Von Freundschaften unter Elfen sowie voller Magie: Stadtbüchereileiter Peter Mählmann hat zuletzt „Keeper of the Lost Cities – Der Aufbruch“ gelesen – und damit den ersten Band einer Fantasy-Abenteuer-Serie von der Bestseller-Autorin Shannon Messenger.

Vielfältiger könnte die Bandbreite kaum sein: Zu den Medien, die die Lüdinghauser 2022 am häufigsten in der Stadtbücherei ausgeliehen haben, zählen Bücher, DVDs, Tonies und Spiele jeder Art für Groß und Klein sowie aus jedem Genre. Peter Mählmanns aktueller Tipp, insbesondere für Jugendliche: „Keeper of the Lost Cities – Der Aufbruch“. Das ist das Buch, das der Leiter der Bücherei zuletzt gelesen hat – und damit den ersten Band einer Fantasy-Abenteuer-Serie der Autorin Shannon Messenger. Der zweite Teil ist derzeit verliehen: „Das macht mich wahnsinnig“, sagt der 54-Jährige und lacht. Denn: Das Buch, das von Elfen, Freundschaften und Magie handelt, sei gut wegzulesen und habe ihn gefesselt. Und nun wolle er wissen, wie‘s weitergeht.