Farbenfrohe Exponate

Nach langer Corona-Pause kann das KAKTuS Kulturforum nun wieder zur „BurgArt“ in den Kunsträumen der Burg Lüdinghausen einladen. Die Ausstellung wartet dieses Mal mit Werken von sieben Künstlerinnen und Künstlern auf, die bei der Vernissage am Sonntag eine enorme Vielfalt von Themen und Techniken vorstellten. Von Reisefotografien über Skulpturen und Malerei bis zu 3D-Szenen gleicht in der neuen Ausstellung daher keine Koje der anderen. Dass Kunstfreunde die „BurgArt“ vermisst hatten, machte bereits das Besucherinteresse zur Eröffnung deutlich. „Es ist toll, was hier gelungen ist. Die Ausstellung lebt“, wandte sich Bürgermeister Ansgar Mertens anerkennend an das Kunst-Team des KAKTuS. Den Anfang des Vernissage-Rundgangs machte dann Malerin Regina Samson. „Frei in Form und Farbe“ lautet das Motto, das ihre ausdrucksstarken Werke prägt. „Sie funktionieren sowohl als Einzelbilder als auch in Kompositionen“, hob Silvia Hesse-Böcker vom Kunst-Team eine Besonderheit der farbenfrohen Arbeiten hervor.

„Königsfigurinen“ aus Pappmaché

In der Ausstellungskoje von Claudia König zogen neben ihren Druckgrafiken besonders die feingliedrigen und schwungvollen „Königsfigurinen“ aus Pappmaché die Blicke auf sich. Malerin Angelika Liebsch machte bei der Vorstellung ihrer von sanften Farbabstufungen geprägten Werke dann eine Tatsache deutlich: Hinter vielen Werken stehen emotionale Eindrücke und Begegnungen, die künstlerisch ihren Ausdruck finden. Ein Gefühl von der Vielfalt der Erde vermitteln die Reisefotografien von Niklas Marc Heinecke. So entstanden die Aufnahmen seines Bildbands „Cold Waters“ etwa während eines Segeltörns, der ihn über Norwegen und Kanada bis in die Karibik geführt hatte.

Die Werke von Malerin Claudia Wagner hingegen sind von ihrem Schaffen als Lyrikerin geprägt. Das Gesehene „mit der Fantasie zu vollenden“ lautete ihre Einladung an die Betrachter ihrer poetischen Malerei. Bereits zum zweiten Mal ist Michael Wienand bei der „BurgArt“ vertreten. „Immer wieder haben Besucher gefragt, wer diese entzückenden Kleinszenen macht“, freute sich Silvia Hesse-Böcker. Wienand selbst betonte einen Aspekt, der alle seine dreidimensionalen Szenen, vornehmlich Stadtlandschaften des Ruhrgebiets, verbindet: „Es wird immer eine Geschichte erzählt und ich hoffe, dass sie in den Köpfen weitergeht.“

„Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“

Eines der Resultate künstlerischen Schaffens in der Pandemie seien durchaus auch „verrückte Ideen“, wie der Lüdinghauser Künstler Alfred Gockel mit einem Augenzwinkern erklärte. Mit „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ hatte er Bezug auf ein Zitat von Joseph Beuys genommen und präsentierte mit „Geile Viecher“ illustre Tierdarstellungen. „Wir Künstler haben die Aufgabe durch unsere Arbeiten zu reden“, lud Gockel die Besucher schließlich zum Betrachten der Ausstellungsstücke ein. Um das künstlerisch Gesagte zu ergänzen, standen die Künstlerinnen und Künstler aber auch zum konventionellen Gedankenaustausch zur Verfügung.

Die „BurgArt“ ist noch bis zum 12. Dezember samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Da die Werke erworben werden können und Verkauftes durch neue Arbeiten ersetzt wird, befindet sich die die Ausstellung bis dahin stets im Wandel.