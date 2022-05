Farbenfroher Blick zurück

Der münsterische Maler und Illustrator Andreas Rau (Mitte) hat die in den vergangenen Jahren entstandenen Historienbilder in einem Bildband zusammengefasst. Natürlich kommt darin auch die Burg Kakesbeck, für deren Burgherrn er seit den 1990er Jahren viele Auftragsarbeiten erledigt hat, darin vor. Eine davon zeigt Bernd Sparenberg (l.), der Vorsitzende der Kakesbeck-Stiftung. Zur Veröffentlichung des Buches gibt es am Samstag (28. Mai) eine Signierstunde in der Geschäftsstelle von Lüdinghausen Marketing, kündigte dessen Geschäftsführer Stefan Wiemann an.

Foto: Peter Werth