Feier im Geist der Ökumene zelebriert

Pfadfinder haben das Friedenslicht am Sonntag zum ökumenischen Gottesdienst an der Burg Vischering gebracht. Dort verabschiedete sich Pastoralreferent Reinhold Leydecker von den Besuchern.

Den Adventskranz entzündete Lars Keimeier mit dem Friedenslicht aus Bethlehem im Rahmen des ökumenischen Open-Air-Gottesdienstes an der Burg Vischering.

Das Friedenslicht aus Bethlehem brachten am Sonntagvormittag die beiden Pfadfinder Lars Keimeier und Neele Bechatzek mit zum ökumenischen Open-Air-Gottesdienst an der Burg Vischering. Von dort konnten es dann die Gottesdienst-Teilnehmer mit nach Hause nehmen und ein symbolisches Licht der Hoffnung in den Alltag bringen.

In dem Gottesdienst verabschiedete sich auch Pastoralreferent Reinhold Leydecker von den Besuchern. Er zelebrierte zusammen mit Claudia Wulff von der evangelischen Kirchengemeinde den Gottesdienst und wird im Februar 2022 in den Ruhestand gehen.

„Ich habe gerade diese Form der Feier als große Bereicherung empfunden“, betonte Leydecker unter dem Applaus der rund 200 Besucher. Er wies auch darauf hin, dass die nächsten ökumenischen Gottesdienste unter freiem Himmel an Heiligabend um 18 Uhr und am Neujahrstag um 11.30 Uhr stattfinden werden.