Fensterkonzerte bringen besinnliche Adventsstimmung

Die Fensterkonzerte an dem Seppenrader und den Lüdinghauser Seniorenheimen werden in der Weihnachtszeit fortgesetzt. „Wir wollen unsere Senioren besonders in der Hochinzidenzzeit nicht im Stich lassen“, so Amandus Petrausch, Veranstalter der Fensterkonzerte.

Das Konzept der Fensterkonzerte ist ein Corona-Sicherheitskonzept für Hochinzidenzzeiten. Konzerte finden unter 3G- oder 2G-plus-Bedingungen statt und zudem unter Wahrung einer großen räumlichen Distanz, da die Musikerinnen und Musiker sich vor den Fenstern im Freien befinden, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. „Die Konzerte sind für uns Bewohner immer ein echtes Highlight“, erklärt die Mitveranstalterin Doris Stoffel, die sich bereits auf die neuen Termine freut.

Für die nächsten Wochenenden sind folgende Konzerte geplant:

Am Sonntag (5. Dezember) um 15.30 Uhr spielt die Life-Band, organisiert von Manuela Roes, im Garten des St. Antonius-Heimes. Die Life-Band spielt die zehn bekanntesten Weihnachtsschlager.

Am Samstag (11. Dezember) singen kleine Ensem­bles des Chores „parlar cantando“ unter Leitung von Andrea Sauer Advents- und Weihnachtslieder in den Gärten der drei Seniorenheime.

Am Samstag (18. Dezember) wird die Gruppe Epic-Acoustic Weihnachtslieder zum Mitsingen vor den drei Seniorenheimen vortragen. Auch die Veranstalter freuen sich immer über die tollen Musiker und den herzlichen Empfang durch die Senioren, heißt es abschließend.