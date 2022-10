Ferien im Spiele-Paradies

In den Ferien verwandelten sich in der Marienschule die Räume der AWO-Übermittagsbetreuung in ein Spiele-Paradies. Täglich wurden an acht Stationen verschiedene Spiele vorgestellt. Draußen wurde mit farbigen Mülleimern, und einige Kinder verkleideten sich als Hühner.

Keine Langweile kam während der Ferienbetreuung in der Marienschule auf. Marina Killer, Leiterin der Seppenrader Übermittagsbetreuung, hatte für eine Sonderaktion Dirk Uhlenbrock von der Firma Tecxplores für einen Elektronik-Workshop gewonnen. Durch ihn und mit ihm konnten zahlreiche Kinder erste Erfahrungen mit Schraubenzieher, Zange, Draht und Strom machen. Die Gruppenräume der AWO-Übermittagsbetreuung verwandelten sich in Spiele-Zocker-Hallen, heißt es in einer Pressenotiz.

Täglich wurden an acht verschiedenen Stationen Spiele vorgestellt. Dafür hatte die Seppenrader Spiele-Expertin und AWO-Mitarbeiterin Uli Rietmann die Kolleginnen und Kollegen aus den drei Lüdinghauser AWO-geführten offenen Ganztagsgrundschulen fortgebildet und ihr Spiele-Know-how weitergegeben. Mit kooperativen Spielen wie Geister, Geister, Schatzsuchmeister oder Im Tal der Drachen wurden die Kinder schnell in den Spielebann gezogen. Klassiker wie Monopoly, Uno und Dobble durften natürlich auch nicht fehlen, heißt es weiter.

Spiel mit Farbigen Mülleimern und „Hühnern“

Groß- beziehungsweise Outdoorspiele wie Mölky, Wikingerschach und Tischcurling fanden insbesondere bei den bewegungshungrigen Kindern großen Anklang. Highlights waren außerdem das Speed-Cups in XXL mit farbigen „Mülleimern“ und das Zicke-Zacke-Hühnerkacke, bei dem die Spielerinnen und Spieler sich als Hühner verkleiden durften.

Am Donnerstagnachmittag waren die Eltern und Großeltern ins Spiele-Paradies eingeladen, um die neuen Spiele auszuprobieren. Die Begeisterungsfähigkeit der Kinder und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ließ bis zum letzten Tag nicht nach. Als weiteren Höhepunkt konnten die Kinder am Freitag brandaktuelle Spiele in Augenschein nehmen, die Uli Rietmann erst kurz zuvor von der Fortbildung auf der Spielemesse in Essen mitgebracht hatte. Dank einer großzügigen Spende der „Jury des Spiel des Jahres e.V.“ konnten zahlreiche neue Spiele für den OGS-Alltag angeschafft werden. Spiele sind und bleiben ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Und Arbeit darf doch auch Spaß machen!