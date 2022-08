Fernweh wunderbar gestillt

Chanson-Sänger Jean-Claude Séférian, seiner Frau Christiane Rieger-Séférian am Flügel und Multiinstrumentalist Jan Klare nahmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch Europa. Mit jeder Menge Humor und Können schafften sie es, das Gefühl der „Liberté“ in die Stadt zu bringen.

Musikalische Reisen in andere Teile der Welt sind keine Seltenheit, doch das Publikum mittels französischsprachigen Chansons von Nordirland bis Moskau zu führen, ist schon eine besondere Leistung. Eine „Bon Voyage“, die dem bekannten Chansonnier Jean-Claude Séférian am Sonntag meisterlich gelang. Das Kulturforum KAKTuS hatte zum Konzert geladen und freute sich über ausverkaufte Sitzreihen.

Dorthin, wo die Sonne scheint

„Man will irgendwo hinfahren, wo die Sonne scheint“, sinnierte Séférian ob der aktuellen politischen Lage. Anfangsstation war natürlich Paris, denn mit Blick auf seine Ehefrau und Pianistin Christiane Rieger-Séférian gab er unter Applaus bekannt: „Dort haben wir uns kennengelernt.“ Begleitet von Multiinstrumentalist Jan Klare ging es so etwa mit dem „frechen“ Chanson „Paris Canaille“ in die dunkleren Ecken der Stadt – in „Straßenfranzösisch“. Dann ein Highlight: Es sei seine „Hymne“ und kein Lied, er habe es in seiner Laufbahn öfter gesungen. Daher war auch Charles Trenets „La mer“ Teil der Reise.

Entlang des Mittelmeers ging es mit „Les deux guitares“ zu zwei Gitarristen nach Moskau – inklusive Temposteigerung, die an einen Kosakentanz denken ließ. Als „Gegengewicht“ präsentierte Christiane Rieger-Séférian dann ein Solo am Flügel: „Das ist eine ukrainische Melodie, die unter dem Titel ‚Carol of the Bells‘ bekannt geworden ist.“

Bis zur Stadt der Liebe

Weiter ging es über Brüssel und Amsterdam. Und „La ballade nord-irlandaise“ oder „A Vienne“ verrieten schnell wohin Séférian das Publikum führen wollte. Endpunkt des Konzertes, natürlich auch mit Séférians Eigenkompositionen, war die Stadt der Liebe: „Paris s‘éveille.“ Dass die Reisesehnsucht der Zuhörer sichtlich gestillt war, machte der Applaus fühlbar. Mit jeder Menge Humor hatten es die drei Musiker geschafft das Gefühl der „Liberté“ in die Stadt zu bringen.