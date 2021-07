Feuerwehr hat 27 Einsätze

Der Starkregen am Dienstagabend hat auch so manchen Lüdinghauser getroffen. Die Feuerwehr musste zu 27 Einsätzen ausrücken, um keller leer zu pumpen, berichtet Wehrführer Torsten Voß.

Um 18.20 Uhr sei der Lüdinghauser Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr erstmals alarmiert worden, berichtet Wehrführer Torsten Voß. Zu insgesamt 27 Einsatzstellen rückte die Wehr schließlich im Verlauf der folgenden zwei Stunden aus.

Dabei mussten diverse Keller leergepumpt werden. Aber auch einige Abflüsse wurden gereinigt. „Die Kanalisation war angesichts der Regenmengen überfordert. Schwerpunkte waren die Wagenfeldstraße und die Straße Flörsel“, berichtet Voß. Sein Tipp für Anwohner: Sie sollten ihre Kellerschächte regelmäßig kon­trollieren.

Aber auch am Rohrkamp sorgte der Starkregen in zwei Wohnhäusern für überschwemmte Keller. „Wie ein Sturzbach kam das Wasser die Treppen runter“, erzählt ein Bewohner. In einigen Erdgeschosswohnungen lief das Wasser auch in den Wohnbereich.