Meypack Verpackungssystemtechnik plant Umzug nach Bösensell

Das Appelhülsener Unternehmen Meypack Verpackungssystemtechnik GmbH ist an die italienische Aetna Group verkauft worden. Da das Unternehmen am jetzigen Standort nicht weiter wachsen kann, ist ein Umzug nach Bösensell geplant.

Geschäftsführer Klaus Prekuhl (l.) und Geschäftsführer Harald Herrmann vor einer Verpackungsmaschine „made by Meypack“. Das Unternehmen ist in der Branche der Technologieführer.

Für maßgeschneiderte Verpackungslösungen ist das Appelhülsener Unternehmen Meypack Verpackungssystemtechnik GmbH in der Branche bekannt. Rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 31 Millionen Euro Jahresumsatz und mehr als 3000 verkaufte Maschinen sprechen für den Erfolg. Geschäftsführer Klaus Pekruhl, mittlerweile 70 Jahre alt, hat vor 25 Jahren das Unternehmen im Wege eines Management-Buy-out übernommen. Für die weitere Zukunft der Firma suchte er nach einer maßgeschneiderten Lösung – und hat diese auch gefunden: Zur Jahresmitte wurde der Verkauf der Meypack GmbH an die italienische Aetna Group perfekt, ebenfalls ein Spezialist für Verpackungstechnik. Das hat auch Folgen für den Standort Appelhülsen – und für Senden.

Mietvertrag in Appelhülsen läuft in fünf Jahren aus

In Appelhülsen könne das Unternehmen nicht wachsen, sagt Klaus Pekruhl ganz offen. Aktuell verfügt die Firma an der Industriestraße über 4000 Quadratmeter Hallenfläche für Produktion und Entwicklung, die angemietet sind. Der Mietvertrag läuft in fünf Jahren aus. Meypack hat daher schon nach einer Nachfolgelösung gesucht – und in Bösensell gefunden. Dort soll auf einem 25.000 Quadratmeter-Grundstück neu und größer gebaut werden, erläutert Pekruhl. Die Zahl der Arbeitsplätze werde mittelfristig deutlich steigen. Und: Auch die Maschinenbaufirma Lau, ein enger Zulieferer von Meypack, werde mit nach Bösensell umziehen. Zu diesen Plänen wollte sich die Gemeinde Senden gegenüber den WN zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.

„Ich wollte auf keinen Fall an einen Hedgefonds oder Ähnliches verkaufen“, erläutert Pekruhl. „Ich suchte nach einem Familienunternehmen, das ebenso wie wir führend in der Branche ist.“ Und: „Die Marke Meypack bleibt erhalten.“

„Hinter der Aetna Group steht in dritter Generation die Familie Aureli“, erläutert Geschäftsführer Harald Herrmann. Klaus Pekruhl wird die Rolle des Präsidenten des Beirats übernehmen, den er zusammen mit Valentina Aureli und Enrico Aureli bilden wird, die bereits Partner und Geschäftsführer der Aetna Group sind. Harald Hermann wird neben Stefano Pascucci, der bereits Finanzvorstand der Gruppe ist, die Rolle des Geschäftsführers übernehmen.

Alle Beteiligten versprechen sich von dieser neuen Konstellation große Synergieeffekte, die der Gruppe zu weiterem Wachstum verhelfen werden. Was bedeutet das für die Mitarbeiter? „Alle Arbeitsplätze sind sicher, keiner verliert seinen Arbeitsplatz“, betont Klaus Pekruhl. Mittelfristig wolle man vielmehr die Zahl der Arbeitsplätze sogar deutlich erhöhen.

Maschinen werden in 55 Länder geliefert

Wohl jeder Verbraucher hält nahezu täglich mindestens ein Produkt in seinen Händen, das mit Technologie „made by Meypack“ verpackt wurde. Das Appelhülsener Traditionsunternehmen, 1965 als Handelshaus Meyer KG gegründet, zählt Konzerne wie beispielsweise Nestlé und Procter & Gamble zu seinen Kunden. Die Appelhülsener Firma ist Technologieführer für Endverpackungsanlagen, die besonders in den Bereichen Lebensmittel, Tiernahrung sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte eingesetzt werden. „Wir liefern in 55 Länder der Welt“, verdeutlicht Pekruhl. Den Mitarbeitern, allesamt hoch qualifizierte Fachkräfte wie Techniker und Ingenieure, stehe quasi die Welt offen. Jährlich ermöglicht das Unternehmen 18 bis 20 jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung und damit den Einstieg in eine langfristige Berufskarriere.

Mit dem Produktportfolio und dem Mitarbeiter-Know-how passe Meypack perfekt zur Aetna Group, betont Harald Herrmann. Durch den Zukauf kann die italienische Gruppe ihre Präsenz in den deutschsprachigen Märkten ausbauen und ihr Maschinenportfolio im Lebensmittel- und Körperpflegesektor erweitern. Meypack wiederum bekommt Zugang zu den weltweiten Servicestationen der Aetna Group und kann den Kunden Vertrieb und Service aus einer Hand anbieten.