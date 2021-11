Firmen gut eingespielt für 3G

Ab jetzt gilt für alle 3G am Arbeitsplatz. Die WN haben nachgefragt, wie sich die Lüdinghauser Unternehmen und Arbeitgeber auf die neue 3-G-Regelung eingestellt haben und wie sie die Kontrollen vor Ort durchführen?

Wer seinen Impfstatus ab dem heutigen Mittwoch nicht preisgeben will, der muss sich täglich testen lassen. Denn: In Unternehmen gilt ab sofort die 3-G-Regel.

Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz ist ab sofort von allen Beschäftigten in Unternehmen einzuhalten. Das heißt: Nur geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete Mitarbeiter dürfen die Arbeitsstätte betreten. Wo möglich, ist Homeoffice wieder das Mittel der Wahl. Doch nicht in allen Berufszweigen ist es möglich, die Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten zu lassen.