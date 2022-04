Förster rettet sich vor Motorrad

Im Naturschutzgebiet Borkenberge ist ein Motorcrossfahrer mit voller Absicht auf einen Förster zugefahren. Der musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Mit einem Sprung zur Seite konnte ein Förster am Mittwoch (20. April) verhindert, dass ein unbekannter Motorcrossfahrer ihn im Naturschutzgebiet Borkenberge umfährt. Gegen 18 Uhr war er mit einem Kollegen in dem Gebiet unterwegs. Als der Förster Motorengeräusche hörte, stellte er sich auf den Weg, um die verbotene Cross-Tour in dem Naturschutzgebiete zu beenden, teilt die Polizei mit.

Einer der Fahrer positionierte sich zehn bis 20 Meter vor dem Förster und beschleunigte stark. Der Zusammenstoß war nur durch einen Sprung des Försters zur Seite zu verhindern, so die Polizei. Der Motorcrossfahrer flüchtete mit einem Begleiter. Der Unbekannte ist männlich, athletisch, circa 1,80 Meter groß und mit einer roten Motorradkombi bekleidet.

Vor rund einem Jahr verunglückte ein 18-jähriger Crossfahrer tödlich auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände. Der Heranwachsende verlor die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall zog er sich schwere innere Verletzungen zu, an denen er während der Behandlung verstarb, heißt es weiter. Immer wieder kommt es in dem Gelände zu schweren Unfällen, weil die Verbote nicht beachtet werden.

Bezüglich der geschilderten Gefährdung des Försters bittet die Polizei,

0 25 91 / 79 30, um Hinweise.