Fraktionen diskutieren über Nachverdichtung und Tiny Houses

Wohnraum in Lüdinghausen

Lüdinghausen

Wohnraum ist knapp – auch in Lüdinghausen. Über Möglichkeiten, mehr zu schaffen, debattierte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Dabei wurde unter anderem ein Grünen-Antrag in Sachen Tiny Houses beraten.

Von Ann-Christin Frank