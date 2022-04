Französisches Flair

Die sonnige Jahreszeit läutet die Steverstadt mit dem „Lüdinghauser Frühling“ ein. Am Sonntag (24. April) findet der Altstadtmarkt mit einem verkaufsoffenem Sonntag statt. Am Samstag (23. April) gibt es unter dem Motto „Lüdinghausen Mobil“ Aktionen zu den Themen Fahrradfahren und Mobilität in der Innenstadt. Bereits am Freitag (22. April) startet der „Marché Gourmand“ auf dem Marktplatz. Dann gibt es drei Tage lang Leckeres aus Frankreich: Von Käse bis Crepes, von Wein bis Baguette.

Ab 11 Uhr geht es täglich los, Ende offen. Und die passende französische Musik gibt es auch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Freitag findet zudem von 16 bis 20 Uhr der Abendmarkt auf der Burg Lüdinghausen statt.