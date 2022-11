Freiheit beherzt besungen

Fast 120 Sängerinnen und Sänger gestalteten am Sonntagabend in der Seppenrader St.-Dionysius-Kirche das Abschlusskonzert des „Off Beat“-Gospelworkshops.

Mit lang anhaltendem Applaus und vielen Bravo-Rufen endete am Sonntag das Abschlusskonzert des „Off Beat“-Gospelworkshops in der St.-Dionysius-Kirche. Nach intensiven Proben, die am Freitagabend begonnen hatten, führten die fast 120 Sängerinnen und Sänger die erarbeiteten Stücke zusammen mit einer hervorragend eingespielten Band von Profimusikern und unter der Gesamtleitung von Ha-Jo Schöne konzertant auf.

Mit dem ersten Lied „Ancient of Days“ wurde das Publikum bereits mitgerissen und auf einen stimmungsvollen Nachmittag eingestimmt, heißt es in einer Pressenotiz. Es folgten sowohl englisch- als auch deutschsprachige Stücke, bei denen der Chor jeweils die Solistinnen und Solisten, die aus den eigenen Reihen stammten, unterstützte. Emotionaler Höhepunkt war „Augen auf“ (im Original von Sarah Connor), welches durch die Rezitation des „Kriegslied“ von Matthias Claudius ergänzt wurde. Damit wurde das bekannte Stück in einen ganz aktuellen Zusammenhang gesetzt und entfaltete eine sehr nachdrückliche Wirkung, heißt es weiter.

Aufwendige Ton- und Lichttechnik

Bei der darauf folgenden Chorversion von Westernhagens „Freiheit“ stimmte das Publikum mit ein. „Freiheit“ lautete auch der Titel des Konzerts und bildete den musikalischen Faden. Nicht zuletzt durch die aufwendige Ton- und Lichttechnik wurde in der St.-Dionysius-Kirche eine einzigartige Atmosphäre geschaffen, die – laut Mitteilung – „beim Publikum sehr gut ankam“. Dass „Freiheit“ auch und besonders in diesem Herbst keine Selbstverständlichkeit ist, machten die Wortbeiträge zwischen den Liedern immer wieder deutlich.

„Die Freiheit, Gutes zu tun und freundlich zu sein“, die Ha-Jo Schöne ansprach, nahmen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer schließlich in dem prall gefüllten Gotteshaus zu Herzen und unterstützen beim beschwingten und beseelten Hinausgehen die Spendenaktion des „Off Beat“-Gospelworkshops, die der Lüdinghauser Tafel zugute kommen soll.