Lüdinghauser Delegation besucht Partnerstadt Taverny

Eine Delegation der Deutsch-Französischen Gesellschaft Lüdinghausen besuchte jetzt die Partnerstadt Taverny. Dabei gab es reichlich Gelegenheit zum Austausch, unter anderem bei einem Vier-Gänge-Menü in der Hotelfachschule „Lycée Auguste Escoffier“ in der Nachbarstadt Eragny s/Oise.

Mit ihren Gastgebern aus Taverny stießen die Lüdinghauser am „Freundschaftsbaum“ auf die deutsch-französische Partnerschaft an.

Nach fast zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung besuchte eine Delegation der Deutsch-Französischen Gesellschaft Lüdinghausen (DFG) jetzt wieder die Partnerstadt Taverny. „Aufgrund der privaten Unterbringung bei den französischen Freunden und dem morgendlichen Sprachkursus ergaben sich vielfältige Möglichkeiten, in die französische Sprache und Lebensart einzutauchen“, heißt es in einem Pressetext.

Bei den gemeinsamen Mittagessen, an denen auch immer die französischen Gastgeber teilnahmen, gab es reichlich Gelegenheit, die neu erworbenen Sprachkenntnisse in der Praxis zu erproben. Einen kulinarischen Höhepunkt bildete das Vier-Gänge-Menü in der Hotelfachschule „Lycée Auguste Escoffier“ in der Nachbarstadt Eragny s/Oise.

Pfirsich Melba und Birne Helene

Die Auszubildenden der Einrichtung verwöhnten ihre deutschen und französischen Gäste mit einem Service auf Sterne-Niveau. Auguste Escoffier, so erfuhren die Gäste aus Lüdinghausen, gilt als einer der Mitbegründer der berühmten französischen Küche und hat viele, heute noch bekannte Gerichte und Desserts kreiert, wie zum Beispiel „Pfirsich Melba“ und „Birne Helene“. Auch war er im 19. Jahrhundert maßgeblich an der Entwicklung des (Maggi-)Brühwürfels beteiligt.

Wie schon in den Vorjahren war für die Gäste aus dem Münsterland neben dem Sprachkursus ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm zusammengestellt worden, unter anderem mit Schlossbesichtigungen und dem Besuch des Grabes des Malers Vincent van Gogh in Auvers. Traditionell wurde auch dem „Freundschaftsbaum“ ein Besuch abgestattet, der am 29. September 2012 gepflanzt wurde, um die damals seit 25 Jahren bestehende Partnerschaft der beiden Städte zu feiern.

Ein voller Erfolg

Am Abend vor der Rückreise ins Münsterland wohnten alle Delegationsteilnehmer der turnusmäßigen Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees von Taverny bei.

Trotz der geltenden Coronaregeln war der Besuch ein voller Erfolg, so die einhellige Meinung der Gäste und Gastgeber, heißt es in der Mitteilung. Ein Wiedersehen ist bereits geplant. Taverny schickt eine kleine Delegation zum kommenden Weihnachtsmarkt nach Lüdinghausen.