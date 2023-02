Frische Ware wird immer knapper

Die Tafel Lüdinghausen ist an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Das berichtete der Vorsitzende Michael Klaus am Dienstagabend im Gesellschaftsausschuss.

25 027 Menschen hat die Tafel Lüdinghausen mit ihrem Satelliten in Olfen im vergangenen Jahr mit Lebensmitteln und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs versorgt – 18 734 waren es am Standort Lüdinghausen. „Das sind 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor“, schilderte am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Ordnungswesen und Sport der Tafel-Vorsitzende Michael Klaus. Stand Ende Januar werden in Lüdinghausen 161 Bedarfsgemeinschaften mit 469 Personen und in Olfen 55 Bedarfsgemeinschaften mit 163 Personen gezählt, zitierte Klaus aus der Tafel-Statistik.