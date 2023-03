Gemeinschaftsaktion für Sauberkeit

Florian Janich packt die Handgreifer gleich im Dutzend auf den Gepäckträger seines Fahrrades und in den Anhänger, um sich dann flott in Richtung Wohngebiet Rott auf den Weg zu machen. Von dort starten die Pfadfinder, um die Straßen von weggeworfenem Unrat zu säubern. Der Lüdinghauser ist nur einer von gut 200 Steverstädtern, die am Samstag am „Frühjahrsputz“ in der Stadt teilnehmen. „Die Pfadfinder sind schon seit fünf Jahren dabei“, sagt Janich. Diesmal sind es etwa 40 Pfadis.

