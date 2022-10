Flohmarkt auf dem Edeka-Parkplatz hat sich etabliert

Lüdinghausen

Der Flohmarkt am Edeka-Markt an der Konrad-Adenauer-Straße in Lüdinghausen hat viel zu bieten. Und dabei sind Frühaufsteher eindeutig im Vorteil. Von Textilien über Bücher bis hin zu Schmuck und auch Werkzeug bieten die Händler eine breite Palette an. Und so wird einmal im Monat sonntags um jedes Schnäppchen gefeilscht.

Von Arno Wolf Fischer