Für Flutopfer gespendet

Landjugend, Landfrauen und der Landwirtschaftliche Ortsverband Lüdinghausen begingen am Samstagabend auf dem Hof Pieper in der Bauerschaft Tüllinghoff ihr Erntedankfest. Zugleich nutzten sie die Gelegenheit, für die Opfer der Flutkatastrophe im Juli zu spenden.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst initiierten die Landwirte am Samstag auf dem Hof Pieper ihr Erntedankfest. Organisiert wurde es von der Landjugend, den Landfrauen und dem Landwirtschaftlichen Ortsverband. „Wir wechseln oft zwischen den Höfen, um den Leuten verschiedene Bereiche von Lüdinghausen und Landbetriebe zu zeigen“, sagte Berthold Schulze Meinhövel, Vorsitzender des Ortsverbandes.

Auf dem Stoppelfeld wurden zur Veranstaltung Trecker von den Fiat-Brüdern und ein Mähdrescher aufgestellt. Passend zum Wetter und der Flutkatastrophe war das Thema des Gottesdienstes Wasser und seine Bedeutung für Mensch und Natur. Coronabedingt unter freiem Himmel stimmten die Teilnehmer unter Begleitung von Angelika Sasse Lieder an, hielten Fürbitten und beteten für die Flutopfer. Ebenfalls wurde der Auftrag der Verbraucher und Landwirte thematisiert, für das Menschen- und Tierwohl zu sorgen und sorgsam mit Energie und Dünger umzugehen.

Unterstützung für Familien im Kreis Hagen

Trotz des teils regnerischen Wetters war das Erntedankfest gut besucht, was auch dem Erlös zugute kam, der in ein Hochwasserprojekt des Kreis-Landfrauen-Verbandes fließen soll. Damit soll vor allem betroffenen Familien und kleinen Organisationen im Kreis Hagen und dem Märkischen Kreis geholfen werden, wie Kerstin Niehoff von den Landfrauen betonte. Insgesamt 15 Projekte sollen unterstützt werden, darunter unter Wasser stehende Erdgeschosswohnungen und Einfamilienhäuser. „Es ist wichtig, das Geld den Menschen direkt zu überreichen, nicht etwa an große Verbände“, so Niehoff über das Projekt. Schlussendlich ließen die Landwirte den Abend bei einem geselligen Beisammensein mit Bratwurst und Getränken ausklingen und konnten so „geräuschlos spenden“.