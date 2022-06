„Fusion hat sich bewährt“

Recht unterschiedlich verliefen Handel und Umsatz in den einzelnen Sparten der VVG Münsterland eG. So konnten in einigen Bereichen die Stückzahl der gehandelten Tiere gesteigert werden, was sich aber nicht im Umsatz widerspiegelte. Als positiv wurde bei der Generalversammlung die Fusion mit der Hamporc Zucht aus Nordwalde bewertet.

„Corona hat uns das Leben schwer gemacht. Daher ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter für ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit“, betonte Dr. Jochen Farwick, Aufsichtsratsvorsitzender der VVG Münsterland eG, zur Eröffnung der Generalversammlung der Genossenschaft in der Stadthalle Olfen.

Über 256 Millionen Euro Gesamtumsatz

Marcus Engbert, einer der beiden Geschäftsführer, ging zu Beginn seines Lageberichtes kurz auf die Fusion mit der Hamporc Zucht und Mast Erzeugergemeinschaft e.V. aus Nordwalde ein. „Diese Verschmelzung ist recht geräuschlos in die Wege geleitet worden. Sie hat sich bewährt“, so Engbert. Er betonte, dass sich in der Landwirtschaft einiges verändert habe und auf weitere Veränderungen durch den neuen Landwirtschaftsminister gewartet werde. Recht unterschiedlich verliefen Handel und Umsatz in den einzelnen Sparten, wie Jungsauen, Ferkel, Mastschweine, Kälber oder Fresser. So konnten zwar in einigen Bereichen die Stückzahl der gehandelten Tiere gesteigert werden, was sich aber nicht im Umsatz widerspiegelte. Beim Schlachtgroßvieh sah es genau umgekehrt aus. „Die VVG hat sich am Markt etabliert, auch wenn der Umsatz, trotz mehr verkaufter Tiere, nicht dem Anstieg entsprach“, so Engbert. Matthias Kappelhoff, der zweite Geschäftsführer, legte der Versammlung die Gewinn-und-Verlust-Rechnung in Zahlen vor, mit einem Bilanzgewinn von 51.228 Euro, bei einem Gesamtumsatz von über 256 Millionen Euro.

Zwei Prozent Dividende

Daniel Übbert, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates berichtete über die Tätigkeit seines Gremiums und über die gesetzliche Prüfung durch den Raiffeisenverband Westfalen-Lippe. Einstimmig wurden der Jahresabschluss und der Verwendungsvorschlag angenommen. Es wird eine Dividende von zwei Prozent auf die Geschäftsguthaben der 1081 Mitglieder in Höhe von 48.953 Euro ausgeschüttet.

Bei der Fusion war vereinbart worden, den Aufsichtsrat von 14 Personen zu verkleinern. Berthold Schulze Pals, Theo Schulze Uphoff und Josef Kannenbrock gaben ihren Rücktritt aus diesem Gremium bekannt, und wurden mit einem Geschenk für ihre ehrenamtliche Tätigkeit verabschiedet. Dr. Jochen Farwick, Matthias Schulze Althoff, Reiner Stucker und Christoph Schulze Steinmann wurden einstimmig wiedergewählt.

Der Vorsitzende Peter Allendorf ehrte Annette Andexel, Martin Fliß und Matthias Wiedau für zehnjährige Tätigkeit bei der VVG, Alfons Dillhage, Josef Leiting und Kornelius Wilms für 20 Jahre sowie Hubertus Segbert und Herbert Franke für 35 Jahre und Cedric Enxing zur bestandenen Prüfung zum Handels-Fachwirt.

Zum Schluss der Versammlung stand Michael Schulze Kalthoff, Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand der Westfleisch SCE, der Versammlung Rede und Antwort, nachdem er dem Gremium zuvor über die Schwierigkeiten und Unsicherheiten an den internationalen Fleischmärkten berichtet hatte.