Gartenmesse ist wohl Geschichte

Mangels Masse fiel schon im vergangenen Jahr die Gartenmesse „Stil & Art“ rund um die Burg Lüdinghausen ins Wasser. Jetzt haben die Veranstalter sich erneut an die Stadt gewandt und nicht nur die Messe für dieses Jahr, sondern gleich auch für 2024 abgesagt.

Bislang hätten sich erst 25 Aussteller gefunden, die ihre Produkte in Lüdinghausen präsentieren wollten, heißt es in der Mitteilung an die Stadt. Das lasse den Schluss zu, dass die für ein gelingen der Messe nötige Zahl nicht erreicht werde. Viele hätten aufgrund von Corona ihre Aktivitäten eingestellt.

„Aktuell glauben wir, dass die Veranstaltung damit gestorben ist. Ein Neuanfang nach insgesamt drei Jahren würde sich vermutlich in 2024 auch nicht wesentlich leichter gestalten“, heißt es in dem Schreiben an die Stadt. Man wolle aber in Kontakt bleiben, vielleicht änderten sich die Zeiten ja irgendwann.