Ein „Gebäude aus einem Guss“ sei entstanden, fasste Maria Weiling ihren Eindruck vom Erweiterungsbau des Clara-Stifts zusammen. Knapp unter vier Millionen Euro habe das Haus gekostet, erklärte as Kuratoriumsmitglied der Clara-Stiftung bei der Einsegnung des Hauses am Mittwoch.

Noch sind letzte Handwerker in den beiden oberen Geschossen im Einsatz, aber im Erdgeschoss wurde die Einweihung des Erweiterungsbaus des Clara-Stifts am Mittwoch dennoch gefeiert. „Sie sehen uns glückstrahlend, Sie sehen uns froh“, begrüßte Maria Weiling, Mitglied im Kuratorium der Clara-Stiftung, die zahlreichen Gäste. Das neue Haus sei ein „Ort des Herzens“, sagte Weiling, die gemeinsam mit Kuratoriumsmitglied Franz Röckmann die Planungs- und Bauphase in den vergangenen Jahren intensiv begleitet hatte. Pfarrer Siegbert Hellkuhl segnete das Haus und erklärte: „Die Sorge für alte Menschen ist eine wichtige Aufgabe für Kirche und Gesellschaft.“ Und: „Das Alter hat einen eigenen Wert.“