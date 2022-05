Gegenseitige Besuche wieder möglich

Gäste aus Taverny, der französischen Partnerstadt von Lüdinghausen, waren vom 3. bis zum 6. Mai zu Besuch bei ihren Freunden von der Deutsch-Französischen Gesellschaft Lüdinghausen (DFG). Nachdem die coronabedingten Beschränkungen in beiden Ländern weitgehend gelockert wurden, konnte das schon traditionelle Besuchs- und Gegenbesuchsprogramm wieder aufgenommen werden.

Morgens nahmen die französischen Gäste an einem eigens für sie organisierten Deutschkurs mit der pensionierten Lehrerin Jutta Daldrop teil. Nach einem gemeinsamen Mittagsessen startete jeweils am Nachmittag ein Besuchsprogramm, das teilweise auch Führungen in französischer Sprache umfasste. Stadtführungen in Lüdinghausen mit Besichtigung der Burg Vischering und in Münster mit dem Schwerpunkt Kirchen und Rathaus des westfälischen Friedens wurden ergänzt durch die Besichtigung des Schlosses Nordkirchen. In Nordkirchen stieß die Skulpturenausstellung der „Alltagsmenschen“ auf großes Interesse der Besucher. Nicht minder groß war die Neugier auf das Römermuseum in Haltern am See.

Nächste Zusammenkünfte schon geplant

Den Schlusspunkt der Besuchswoche bildete das gemeinsame Abendessen, zu dem der Verein auch seine Mitglieder in den Landgasthof Kastanienbaum eingeladen hatte. Bei westfälischen Spezialitäten und angeregten Gesprächen klang der Abend aus. Am frühen Samstagmorgen traten die französischen Gäste die Heimreise an.

Die nächsten Zusammenkünfte der der beiden Gesellschaften liegen aber bereits in Sichtweite. Im September ist die DFG zur 35-Jahr-Feier der Städtepartnerschaft nach Taverny eingeladen. Eine Abordnung der Stadtverwaltung von Lüdinghausen und das Orchester der Musikschule begleiten sie. Bereits einen Monat später ist eine einwöchige Reise der Franzosen mit den deutschen Freunden ins Frankenland geplant.