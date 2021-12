„Geisterschiff“ Inka ist in die Niederlande verkauft

Das Tankschiff Inka liegt nicht mehr am Dortmund-Ems-Kanal in Lüdinghausen. Der alte Kahn ist von einer niederländischen Werft gekauft worden. Das schiff ist inzwischen in den Duisburger Hafen geschleppt worden.

Gut zwei Jahre lag das „Geisterschiff“ Inka am Dortmund-Ems-Kanal in Lüdinghausen. Jetzt hat es eine niederländische Werft von dem aus Osteuropa stammenden Eigner gekauft, um es zu verschrotten. Das bestätigte auf WN-Nachfrage Uwe Rosenthal, Außenbezirksleiter Lüdinghausen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Westdeutsche Kanäle. Das Schiff wurde bereits nach Duisburg verbracht. Dort, so Rosenthal, werde es von einem Gutachter auf seine Transportfähigkeit untersucht und anschließend Richtung niederländische Werft zum Abwracken geschoben. Selbstständig könne und dürfe Inka auf deutschen Wasserstraßen auch nicht mehr fahren. In der Vergangenheit war es wiederholt zu Sachbeschädigungen an dem Tankschiff gekommen. Der letzte Feuerwehreinsatz war im Januar, als ein Brand an Bord ausgebrochen war. Immer wieder hatten Jugendliche den Kahn auch als „Partydampfer“ genutzt.