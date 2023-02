Gemeinsam anpacken

In einer Gemeinschaftsaktion sollen am 4. März (Samstag) Lüdinghausen und Seppenrade von Unrat befreit werden. Die Organisatoren suchen weiterhin Helferinnen und Helfer.

Die Stadt Lüdinghausen ruft alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen dazu auf, sich jetzt noch schnell zur Umweltaktion anzumelden. Der gemeinsame Frühjahrsputz am 4. März (Samstag) steht unter dem Motto „Wir packen an in Lüdinghausen und Seppenrade“. Die Steverstadt und das Rosendorf sollen mit vereinten Kräften von Unrat befreit werden. Zum ersten Mal findet die Aktion in Zusammenarbeit der Stadt Lüdinghausen mit dem Heimatverein Seppenrade, LH Marketing und dem Clean Team Lüdinghausen statt.

Anmeldung auf der städtischen Homepage

„Ich freue mich darüber, dass diesmal alle zusammen eine große Gemeinschaftsaktion durchführen“, wird Bürgermeister Ansgar Mertens in einer Pressenotiz zitiert. „Nun hoffen wir auf die Mithilfe von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Sauberkeit unserer Stadt einsetzen.“

Damit im Vorfeld die Sammelbereiche und die Abgabe der Materialien wie zum Beispiel Müllsäcke, Handschuhe und Handgreifer abgestimmt werden können, bittet die Stadt alle Helferinnen und Helfer vorab um Anmeldung über ein Formular auf der städtischen Homepage (www.luedinghausen.de), heißt es weiter. Der Treffpunkt in Seppenrade ist weiterhin das Heimathaus, in Lüdinghausen ist der Treffpunkt in diesem Jahr der Parkplatz an der Sporthalle Hinterm Hagen. Start ist in beiden Ortsteilen um 9 Uhr. Gegen 12 Uhr ist dann jeweils ein gemeinsamer Abschluss am Heimathaus und in der Burg Lüdinghausen geplant, heißt es abschließend.