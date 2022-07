Gemeinsam besser planen

Gut besucht war der zweite „Runde Tisch Kultur“ in Lüdinghausen. Bei diesem Netzwerktreffen hatten die Akteure die Gelegenheit, sich untereinander kennenzulernen, das kommende Kulturprogramm abzustimmen und über gemeinsame Projekte zu beraten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt freue sich über diesen „konstruktiven und lebendigen Austausch“.

Überschneidungen vermeiden

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ansgar Mertens wies die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch auf die Möglichkeit hin, zur besseren gemeinsamen Planung das Tool „Nextcloud“ zu nutzen. Die Stadt Lüdinghausen habe einen Zugang zum cloudbasierten Planungstool erworben. Hierbei handele es sich um eine freie Software, in der dezentral Daten, Fakten und Termine gespeichert und von mehreren Veranstaltern genutzt werden können.

„Die Cloud steht allen interessierten Kulturschaffenden zu Planungszwecken zur Verfügung“, wird Götsch zitiert. „Dies wird künftig dabei helfen, Termindoppelungen zu vermeiden.“ Einen Zugang zur Nutzung des Planungskalenders erhalten Interessierte über das städtische Kulturbüro.

Außerdem zeige eine neue digitale Werbeplattform im Rathaus-Foyer nun an, „was in der Stadt los ist“. Anstelle der Plakatwand können Vereine und Kulturanbieter nun den Bürgermonitor nutzen, um ihre Veranstaltungswerbung in digitaler Form zu platzieren. Dazu können sie ihr Plakat als Datei im JPG- oder PNG-Format im Kulturbüro einreichen, so die Stadtverwaltung.

Kultur-Solidaritätsfonds

Der Beigeordnete Matthias Kortendieck wies außerdem darauf hin, dass alle freien Kulturschaffenden, Kulturvereine und Kultureinrichtungen für den Kultur-Solidaritätsfonds noch bis Ende Dezember 2022 Anträge stellen können, wenn sie durch die Corona-Pandemie einen Einnahmeausfall zu verzeichnen haben oder der Vereinsfortbestand durch die Pandemie gefährdet ist. Die maximale Förderhöhe pro Antrag beträgt 2000 Euro. Anträge können im Kulturbüro eingereicht werden.

Die Teilnehmer hätten den „Runden Tisch“ als Austauschmöglichkeit gelobt und würden sich darüber freuen, auf diese Weise enger ins Gespräch zu kommen und sich besser untereinander abzustimmen. Auch gemeinsame Projekte sollen geplant werden. In der zweiten Jahreshälfte soll ein weiteres Treffen stattfinden, kündigt die Stadt Lüdinghausen im Pressetext an.

Für alle genannten Angelegenheiten ist das Kulturbüro per E-Mail an goetsch@­stadt-luedinghausen.de erreichbar.