Gemeinsam für ein sauberes Lüdinghausen

Der „World Cleanup Day“, die größte Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll, findet in diesem Jahr am 17. September statt. Die Stadt Lüdinghausen möchte in Zusammenarbeit mit dem Clean-Team am darauffolgenden Samstag (24. September) auch wieder eine Müllsammelaktion durchführen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Damit im Vorfeld die Sammelbereiche und die Abgabe der Materialien (Müllsäcke, Handschuhe Handgreifer etc.) abgestimmt werden können, bittet die Stadt vorab um eine telefonische oder elektronische Anmeldung bis Montag (19. September) unter der Rufnummer 0 25 91 / 92 63 31 oder unter der Mailadresse steenweg@stadt-luedinghausen.de.

Materialausgabe auf der Pferdewiese

Die Materialienausgabe ist dann mit ausreichendem Abstand auf dem Parkplatz Pferdewiese zeitlich versetzt am Samstagvormittag vorgesehen. Geplant ist, dass die teilnehmenden Einzelpersonen oder teilnehmenden Gruppen die jeweils vorab abgestimmten Teilbereiche im Stadtgebiet absuchen und den Müll entweder zur Pferdewiese zurückbringen oder die Standorte der Müllsäcke, zum Beispiel per WhatsApp, mitteilen. Die Säcke werden dann abgeholt.

Am Mittag soll dann wieder ein gemeinsamer Abschluss im Burgvorhof am VHS-Gebäude stattfinden. „Ich setze wie in den vergangenen Jahren auf eine starke Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, Gruppierungen und Vereine“, sagt Bürgermeister Ansgar Mertens. „Wir freuen uns über jede Hilfe von Groß und Klein, um gemeinsam einen deutlichen Beitrag zum World Cleanup Day zu leisten“, heißt es abschließend.