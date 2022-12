Gemeinsame Aktionen locken an

Im Rahmen der traditionellen Kennenlernfeier der Landjugend Lüdinghausen wurden zahlreiche potenzielle Neumitglieder begrüßt. Die offizielle Neuaufnahme findet am 29. Januar in der St.-Felizitas-Kirche statt.

Seit Jahren ist die gemeinsame Weihnachtsfeier ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Landjugend. „Warten aufs Christkind“ hieß es somit auch dieses Mal wieder am 23. Dezember in der Berenbrocker Schule. „Wir haben es zum ersten Mal richtig weihnachtlich gemacht“, blickte die erste Vorsitzende Ida Hülsbusch durch den Raum, der sich im Laufe des Abends mit bekannten Gesichtern und potenziellen Neumitgliedern füllte. Weihnachtsbaum, passende Kopfbedeckungen, adventliche Pullover, zuweilen mit integrierter Lichterkette, Glühwein und Kinderpunsch: Für die passende Atmosphäre hatte das Team gesorgt.

Offizielle Neuaufnahme im Januar

Der Ablauf der Feier, die als Kennenlernabend für interessierte Jugendliche fungiert, hatte sich derweil nicht geändert. „Wir beginnen mit einer Vorstellungsrunde“, wies Hülsbusch auf den Stuhlkreis, in dem erste Kennenlernspiele das Eis brechen sollten. Wohin es später gehen würde, machte bereits die Stimmung am frühen Abend deutlich. „Weihnachtsparty und Tanzveranstaltung“, fasste die zweite Vorsitzende Marie Resing zusammen. Nicht nur die Menge an Weihnachtsdekoration war in diesem Jahr etwas Besonderes: Ein nicht enden wollender Strom an potenziellen Neumitgliedern folgte der Einladung zum Kennenlernabend. Erste Verbindungen bestehen dabei in den meisten Fällen bereits, wie Hülsbusch erklärte: „Es sind viele, die über Freunde und Geschwister zur Landjugend kommen. Es sind wenige dabei, die niemanden von uns kennen.“

Die offizielle Neuaufnahme erfolgt derweil 29. Januar um 17.30 Uhr in der St.-Felizitas-Kirche, während die Landjugend bereits am 14. Januar wieder quer durch die Steverstadt fährt. Dann steht die alljährliche Tannenbaumrückholaktion an.

Fußball, Theater und Ausflüge

Auf die Mitglieder warten auch im nächsten Jahr wieder Veranstaltungen und gemeinsame Aktionen im regelmäßigen Takt: Vom Fußballderby gegen die Sendener Landjugend bis zum Theaterwochenende oder dem Osterfeuer wird es an den Klassikern nicht mangeln. Ob eine Bollerwagenfahrt, ein Ausflug zum Lasertag-Spielen oder das gemeinsame Burgerbraten – wer bis Mitte 2023 das 15. Lebensjahr erreicht, dem hat die Landjugend in Sachen Freundschaften und gemeinsamen Aktionen viel zu bieten.