Generationsübergreifendes Quartier

Seppenrade

Großes plant die Apollon Immobilien GmbH für das Gelände des Josefshauses an der Dülmener Straße in Seppenrade. So sollen im Haupthaus 24 barrierefreie Wohnungen entstehen. Und zudem soll ein Gürtel aus elf Gartenhofhäusern und sieben Reihenhäusern das Ensemble ergänzen. Der Stadtrat brachte dazu den Bebauungsplan „Josefshaus“ auf den Weg.

Von Peter Werth