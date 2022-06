Genuss für alle Sinne

Die ganze Stadt wird am Wochenende vom 17. bis 19. Juni zur Bühne, wenn anlässlich des Schlösser- und Burgentags das 750-jährige Bestehen der Burgen in Lüdinghausen mit einem internationalen Burg-Jazz-Festival gefeiert wird.

Während des „GeBURGstagspicknicks“ an der Burg Lüdinghausen

Es ist ein Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Burgen in Lüdinghausen: Das internationale Burg-Jazz-Festival bietet am Wochenende des Schlösser- und Burgentags (17. bis 19. Juni, Freitag bis Sonntag) laut Pressebericht ein abwechslungsreiches sowie hochkarätiges Programm mit unterschiedlichen Musiksparten, kulinarischen Angeboten und einem großen „GeBURGstagspicknick“. Nationale und internationale Jazz-Top-Acts wie auch begabte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus der Region sorgen auf mehreren Bühnen für beste Unterhaltung, kündigen die Veranstalter an.

Los geht es am 17. Juni (Freitag) um 19.30 Uhr auf der Burg Vischering mit einem Doppelkonzert der ghanaisch-belgischen Multiinstrumentalistin Esinam mit Ensemble und dem Vincent-Peirani-Trio „Jokers“ aus Frankreich, Italien und Israel.

Gratiskonzerte auf dem Marktplatz

Am 18. Juni (Samstag) kann sich das Publikum ganztags auf Gratiskonzerte auf dem Marktplatz freuen. Dabei ist zum Beispiel der in Münster geborene Jazz-Trompeter Matthias Beckmann mit Band. Im Innenhof der Burg Lüdinghausen gehört die Bühne ab 15 Uhr unter anderem der jungen Sängerin Fina. Ab 18 Uhr startet an der Burg Vischering das Open-Air-Konzert des Duos Veronika Harcsa und Bálint Gyémánt. Es folgt ein Doppelauftritt des finnischen Shootingstars Aki Rissanen und der vielfach ausgezeichneten deutschen Jazzband „Triosence“ mit stimmungsvoller, klanglicher Vielfalt und vielschichtigen Sounds.

Das Freiluft-Swing-Konzert „Chris Hopkins meets The young Lions“ auf der Wiese an der Burg Vischering ist wiederum am 19. Juni (Sonntag), dem Schlösser- und Burgentag Münsterland, der Programmauftakt. Genüsslich und gesellig geht es ab mittags beim „GeBURGstagspicknick“ im Parc de Taverny zu, wo erst die niederländische „Guy Salamon Group“ Jazz spielt, bevor die Gruppe „Red Ivy“ Pop erklingen lässt.

Am Nachmittag gibt der britische Ausnahme-Organist Kit Downes in der St.-Felizitas-Kirche ein Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Flüchtlinge. Den feierlichen Festival-Abschluss markiert ab 19 Uhr das Doppelkonzert des schwedisch-finnischen „Emil Brandqvist Trios“ und des spanischen Jazz-Stars Marco Mezquida mit einem mediterranen Klangrausch und fließenden Tönen voller Strahlkraft, heißt es.

Alle Programmdetails sowie Tickets für die kostenpflichtigen Konzerte finden Interessierte online: http://burgjazz.burg-vischering.de.