Geschichten für Jung und Alt

Das Motto für die Lüdinghauser Märchentage lautet in diesem Jahr „Neue Wege gehen!“. Die bei Groß und Klein beliebte Veranstaltung findet vom 28. August bis zum 11. September statt. Viele abwechslungsreiche Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten in Lüdinghausen und Seppenrade werden die Märchenbegeisterten erfreuen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Programm bietet Erzählungen, Vorträge, Ausstellungen, eine Theateraufführung und eine Märchenrallye. „Jeder sollte etwas für seinen Geschmack finden. Die Märchentage richten sich an alle Zielgruppen und jedes Alter“, heißt es weiter. Entsprechend vielfältig seien die Programmpunkte gestaltet – einige sind kostenlos oder kosten nur einen geringen Beitrag.

Ehrenamtliche engagieren sich

Die Stadt Lüdinghausen veranstaltet die Märchentage gemeinsam mit der Bürgerstiftung Lüdinghausen. Die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch hebt das ehrenamtliche Engagement der Mitwirkenden hervor. „In der Vorbereitung steckt jede Menge Arbeit“, so Götsch. „Wir freuen uns sehr darüber, dass auch in diesem Jahr wieder so viele begeisterte Erzählerinnen und Erzähler dabei sind.“

Rolf Bender von der Bürgerstiftung betont die Verbindung zwischen Lüdinghausen und Märchenerzählungen. „Märchen passen gut in unsere Stadt mit ihren historischen Gemäuern, ver-winkelten Gassen und spannenden Erzählungen“, wird Bender in dem Pressetext zitiert. „Wir hoffen auf viele große und kleine Besucher, die erfahren wollen, wie sie mithilfe der Märchen neue Wege gehen können.“

Die Programmhefte mit vielen Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und den Anmeldemöglichkeiten liegen bei Lüdinghausen Marketing, im Rathausfoyer, bei den Kreditinstituten und den Veranstaltern aus – zudem auf der städtischen Internetseite.