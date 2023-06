Wie Flüchtlinge wohnen

Lüdinghausen

Die 16-jährige Franka Bechatzek hat auf Landesebene einen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen. In ihrem Beitrag beschäftigt sich die Schülerin des St.-Antonius-Gymnasiums mit den Wohnverhältnissen von Flüchtlingen in der Nachkriegszeit in Lüdinghausen.

Von Marie Faust