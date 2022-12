Gleich doppelt gewinnen

Das erst im September gegründete „Klimaforum Nachhaltiges Lüdinghausen“ lädt alle Lüdinghauser haushalte zur Teilnahme an einem Wettbewerb zum Strom- und Gassparen ein. Vorgeschaltet ist unter anderem eine Informationsveranstaltung mit Christian Kurz (Projektleiter Stromsparcheck der Caritas) am 16. Januar im Pfarrheim St. Felizitas.

„Eigentlich will man das Thema ja nicht mehr hören“, sagt Doris Bünder. Aber gerade jetzt sei es doch wichtig, klimafreundlich zu leben und auch im Haushalt klimafreundlich zu handeln. Und so hat die Lüdinghauserin, die sich gemeinsam mit Traude Corsten-Dindas und Barbara Schörnborn in der erst im September ins Leben gerufenen privaten Initiative „Klimaforum Nachhaltiges Lüdinghausen“ engagiert, sich eine besondere Aktion überlegt. Die drei Frauen organisieren eine Klimaschutz-Challenge. „Es geht darum, die privaten Haushalte in Lüdinghausen und Seppenrade zu einer Sparaktion von Strom und Gas aufzurufen“, erläutert Bünder.