Gleich vier Gründe zum Genießen

Lüdinghausen

An die Tische, fertig, los: Beim musikalischen „GeBURGstagspicknick“ am 19. Juni (Sonntag) im Parc de Taverny ist Genießen in Gesellschaft angesagt. Dazu gibt‘s Jazz auf die Ohren. Und frische Luft gratis. Schon jetzt können sich Einheimische wie Touristen die Plätze sichern.

Von Annika Wienhölter