„Glücksgriff für Lüdinghausen“

Was und wie auch immer in unserer Stadt in Sachen bessere Mobilität entschieden wird: Der Bürgerbusverein wird immer von der Stadt gestärkt und unterstützt werden. Denn mit dieser Einrichtung auf ehrenamtlicher Basis haben wir einen Glücksgriff getan, den die Stadt nicht infrage stellen wird.“ Mit diesen Worten und einem Präsent bedankte sich Bürgermeister Ansgar Mertens im Rathaus bei Helmut Hugot und Josef Große Entrup für deren fast zwölfjähriges Engagement seit der Gründung des Bürgerbusvereins Lüdinghausen im Mai 2011, heißt es in einer Pressenotiz der Stadt.

Dem neuen Vorsitzenden, Thaddäus Wichmann, gratulierte der Bürgermeister und wünschte ihm viel Erfolg in seinem verantwortungsvollen Amt: „Du trittst in große Fußspuren“, erinnerte Mertens an den 2021 verstorbenen Gründungsvorsitzenden Dr. Norbert Lütke Entrup.

Erinnerungen an Gründungszeit

Helmut Hugot war seit der Gründung des Bürgerbusvereins stellvertretender Vorsitzender, Geschäftsführer, Fahrdienstleiter und zuletzt kommissarischer Vorsitzender. Er erinnerte sich an die Gründungszeit mit den ersten arbeitsreichen Monaten, bis der Bürgerbus ab Mai 2012 durch die Stadt rollen konnte. Doch seit Betreten dieses „absoluten Neulands“ sei Ordnungsamtsleiter Michael Pieper eine verlässliche Stütze seitens der Stadt gewesen, gab Hugot das Lob der Stadtspitze zurück, heißt es weiter.

Josef Große Entrup war im Vorstand seit Beginn an für Einsatzbereitschaft, Technik und Sauberkeit der Fahrzeuge verantwortlich. Und in der Zahl seiner Fahreinsätze ließ er sich von keinem seiner Kolleginnen und Kollegen übertreffen. Mit rund 44.000 Kilometern am Steuer des Bürgerbusses schaffte der Seppenrader einmal die Länge des Äquators. Seine Aufgabe erfüllt seit der Jahreshauptversammlung im Januar Markus Gründken.