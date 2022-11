Glühwein und Geschenkideen

Nicht nur Einheimische fanden am Wochenende den Weg zum Weihnachtsmarkt in Seppenrade. Auch zahlreiche Besucher aus der Umgebung genossen den Budenzauber. So gab es neben den Ständen mit Glühwein und Champignons auch eine ganze Reihe Geschenkideen.

Groß war die Resonanz auf den Weihnachtsmarkt in Seppenrade am Wochenende. Glühweinduft lockte die Besucher in Scharen zum Kirchplatz. Dort gab es reichlich Geschenkideen für das Weihnachtsfest.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt. Ein in diesen Tagen oft gesagter Satz, der auch in Seppenrade galt. Am Samstag und Sonntag lud das bunte Treiben auf dem Kirchplatz zum Verweilen ein. Ein Angebot, das das Rosendorf bis abends mit Glühwein, guter Laune und vollen Straßen füllte. „Klein, aber fein“, fasste ein Gast aus Dülmen knapp und elegant zusammen, was den Markt so attraktiv machte.