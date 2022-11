Glühweinduft inklusive

Drei Tage lockt der Adventsmarkt in Lüdinghausen vom 2. bis 4. Dezember (Freitag bis Sonntag) die Menschen auf das Areal der St.-Felizitas-Kirche. Auf die Besucher warten neben vielfältigen Ständen – von Kulinarischem bis hin zu Geschenkartikeln – diverse musikalische Akteure. Am Freitagabend sind sie zudem zum Rudelsingen eingeladen. Für den Samstag hat der Nikolaus sein Kommen angesagt.

Adventsmarkt an der St.-Felizitas-Kirche

Rudelsingen, Konzerte, Nikolausbesuch, Verlosung und vieles mehr: Vorweihnachtliches Treiben herrscht vom 2. Dezember (Freitag) bis 4. Dezember (Sonntag) an der St.-Felizitas-Kirche, wenn Lüdinghausen Marketing gemeinsam mit vielen weiteren Lüdinghauser Akteuren zum Adventsmarkt einlädt. Marktzeiten sind Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Verzehrstände haben zum abendlichen Programm an der Bühne länger geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung.