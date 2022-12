Goldene Glocke dreifach verliehen

Gleich drei Mal verlieh der Heimatvereinsvorsitzende Alfred Focke bei der Feier des Stadtgeburtstages am Sonntag bei der Feier des Stadtgeburtstages die Goldene Glocke. Mit dieser Auszeichnung werden besondere bauliche, das Stadtbild prägende Objekte geehrt. Für 2022 ging sie an Antje und Ludger Bunse.

Drei Geburtstage in einem feierten Stadt und Heimatverein am Sonntag beim Lüdinghauser Stadtgeburtstag. Zuletzt fand der Festakt 2019 im Kapitelsaal statt. Klar, dass es dieses Mal einiges nachzuholen gab. „Wir hatten Angst, dass wir den Zugang verloren hätten“, überlegte der Heimatvereinsvorsitzende Alfred Focke in seiner Begrüßung. Der Blick in den voll besetzten Saal zeigte: Lüdinghausen wartete sehnsüchtig auf den großen Rückblick.